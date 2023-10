A AB Nascentes das Gerais, responsável pela administração e operação do Sistema MG-050/BR-265/BR-491, principal ligação entre Juatuba, na região metropolitana de Belo Horizonte, e São Sebastião do Paraíso, na divisa de Minas Gerais com São Paulo, espera cerca de 256 mil veículos durante o final de semana prolongado do feriado de 12 de outubro, data em que é celebrada a festa de Nossa Senhora Aparecida e o Dia das Crianças. A concessionária espera a maior movimentação na sexta-feira (13) e no domingo (15).

O gestor de operações da AB Nascentes das Gerais, Marcelo Aguiar, reforça que os motoristas devem ter atenção à sinalização implantada nos pontos em que ocorrem obras no Sistema MG-050. Aguiar lembra que, em função das obras, a velocidade da rodovia está reduzida a 40 km/h nestes trechos, para a segurança dos usuários. “Em virtude dos trechos em obras, a diminuição da velocidade, conforme determinam as normas para situações desse tipo, é essencial para garantir a segurança de todos”, afirma.

Em caso de qualquer incidente, o usuário pode acionar o telefone 0800 282 0505. A AB Nascentes das Gerais estará com as equipes reforçadas na operação, Centro de Controle Operacional (CCO) e praças de pedágio para atender ao aumento do fluxo.

Fonte: Nascentes das Gerais