Um avião da companhia aérea Gol que saiu do Rio de Janeiro com destino a São Paulo, precisou retornar após um dos motores explodir, nessa segunda-feira (9).

Uma passageira registrou o exato momento do problema técnico, logo após a decolagem. A aeronave conseguiu voltar com a ajuda do outro motor, que seguiu funcionando.

De acordo com a companhia aérea, o voo G3 1023 partiu do aeroporto de Santos Dumont (SDU) com destino a Congonhas (CGH), mas precisou alterar sua rota para o aeroporto do Galeão (GIG) por conta do incidente.

Imagens obtidas pela Agência Record mostram o momento em que um dos motores da aeronave começa a soltar fumaça e labaredas de fogo.

Segundo a Gol, após a constatação do problema, a tripulação cumpriu os procedimentos previstos e a aeronave pousou normalmente.

Os clientes impactados receberam atendimento e a viagem foi remarcada para os próximos voos com destino a Congonhas.

Veja a nota da Gol na íntegra:

“A GOL informa que o voo G3 1023 dessa segunda-feira (09), entre Santos Dumont (SDU) e Congonhas (CGH), apresentou um problema técnico no motor após a decolagem e alternou para o Galeão (GIG). A tripulação cumpriu os procedimentos previstos e a aeronave pousou normalmente.

Os clientes impactados receberam o devido atendimento e foram remarcados para os próximos voos com destino a CGH.

Em relação aos motores das aeronaves da frota, a GOL reforça que cumpre à risca o programa de manutenção preventiva recomendado pelo fabricante, aprovado e auditado pelas autoridades de aviação civil. Além disso, adota medidas adicionais para alcançar os mais altos níveis de qualidade e confiabilidade, o que inclui um monitoramento em tempo real dos parâmetros de cada motor de suas aeronaves tanto pela GOL quanto pelo fabricante.

A GOL reitera que todas as ações tomadas em relação a este voo asseguram o foco na segurança, valor número 1 da Companhia.”

Fonte: R7