O site oficial do Partido dos Trabalhadores (PT), legenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi invadido por um ataque hacker na madrugada deste domingo (29). A direção do partido não se manifestou sobre a invasão.

No lugar das informações, uma tela preta com a imagem de um ex-ator pornô Kid Bengala foi exibida. O site também estava com mensagens que criticavam governo de Lula da Silva.

Kid Bengala tentou se eleger deputado federal na última eleição. A página oficial do presidente Lula, em outro endereço eletrônico, segue sem alterações.

Por causa da invasão, o site do PT seguia fora do ar na manhã deste domingo.

