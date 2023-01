A Alago e Unelagos divulgaram uma nota, neste domingo (29), de agradecimento a todos aqueles que colaboraram na luta a favor do Lago de Furnas.

Confira a nota na íntegra:

“ALAGO e UNELAGOS agradecem a todos aqueles que de alguma forma se esforçaram e se empenharam em lutar a favor do Lago de Furnas, da manutenção da cota mínima, do uso racional da água e do respeito ao uso múltiplo do Mar de Minas.

Todos os argumentos que foram levantados pelos defensores das águas em favor de trabalhar o Lago de Furnas da forma correta, respeitando o povo mineiro e o povo brasileiro, se provaram verdade.

Porém a luta não acabou uma vez que temos várias ações judiciais em trâmite para garantir que isso seja permanente. Seguiremos juntos por Minas, pelo Brasil e, em especial, pelo Mar de Minas.”