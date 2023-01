Parte do asfalto que liga Itapecerica (MG) à BR-494 cedeu, na madrugada de sábado (28), em decorrência das chuvas. O trânsito no local segue em meia pista.

Há cinco dias, um temporal deixou ruas alagadas no município do Centro-Oeste de Minas.

De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura, o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER/MG) foi comunicado.

Uma equipe de manutenção ficou incumbida de ir até o local para efetuar as primeiras intervenções, fazer a sinalização para segurança e orientação dos motoristas e, ainda, avaliar o tipo de ação que deve ser realizada naquele ponto, por exemplo, interdição parcial ou total.

O trecho fica entre as entradas da comunidade rural de Sabarazinho e a do Fazendão do Branco. A estrada também é o principal acesso para quem vai a Divinópolis, Cláudio, Carmo da Mata, Oliveira.

Em Minas

Minas tem 124 estradas com interdições parciais ou totais, segundo o mapa de monitoramento do DER. Ele pode ser consultado em tempo real. Itapecerica, até a publicação desta matéria, não aparecia na relação.

Fonte: Portal Gerais