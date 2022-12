Militares do Corpo de Bombeiros localizaram o corpo de uma jovem de 18 anos que estava desaparecida na manhã desta segunda-feira (26). Ela é mais uma vítima da encosta que desabou e atingiu quatro casas na zona rural de Antônio Dias, no Vale do Rio Doce, na madrugada deste domingo (25). A morte de duas mulheres já havia sido confirmada. Uma criança de 12 anos ainda não encontrada.

Segundo o Capitão Neymar Gomes de Almeida, as buscas estão sendo feitas simultaneamente nos escombros e no ribeirão Severo. O corpo da jovem de 18 anos foi encontrado às 5h50, dentro de um quarto de uma das casas atingidas.

“O adolescente de 12 anos foi visto por uma testemunha saindo da casa para se proteger, porém, ele retornou e, quando foi visto pela última vez, na hora do deslizamento, estava próxima a escada de uma das casas”, disse.

As buscas foram feitas ao longo de toda madrugada. Ao todo, 37 militares dos batalhões de Ipatinga, Belo Horizonte e Governador Valadares estão trabalhando no resgate.

Inicialmente, a Defesa Civil Estadual informou, por volta de 11h30, que três mulheres e uma criança morreram durante o deslizamento. No entanto, às 13h30, o órgão emitiu uma nova nota dizendo que duas pessoas morreram e outras duas seguem desaparecidas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o deslizamento aconteceu após uma forte chuva que caiu na região, que durou cerca de duas horas. As famílias estavam em uma confraternização de Natal.

As vítimas foram retiradas do local já sem vida. A Polícia Civil (PC) foi acionada e trabalha para identificá-las.

Até o momento, onze pessoas foram resgatadas pelos militares e encaminhadas para hospitais da região. Por volta de 20h30, cinco delas ainda permaneciam internadas sob cuidados médicos e as outras seis haviam sido liberadas.

A Defesa Civil de Minas Gerais informou que 43 profissionais atuam no local desde o início desta manhã, entre policiais e bombeiros militares.

Fonte: G1