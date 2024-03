Único sobrevivente da queda do avião monomotor da Polícia Federal ocorrida esta semana no Aeroporto da Pampulha, o mecânico aeronáutico Walter Luiz Martins, de 51 anos, recebeu alta médica. Ele estava internado no Hospital de Pronto Socorro João XXIII, em Belo Horizonte, desde a última quarta-feira (6), data do acidente.

Além dele, estavam na aeronave outras duas pessoas, que morreram carbonizadas: os agentes federais José Moraes Neto e Guilherme de Almeida Irber, de Brasília. Walter Luiz trabalha em uma empresa terceirizada. Ele havia sido socorrido consciente e com trauma abdominal.

O Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa III), órgão regional do Centro de Investigação e (Cenipa), segue investigando o acidente.

Nesta primeira etapa do processo, está ocorrendo a coleta e a confirmação de dados, além da verificação dos danos causados e o levantamento de mais informações necessárias.

