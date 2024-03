O brasileiro Diego Costa Silva, acusado de matar a mulher em 2021, foi a júri popular na Irlanda e foi absolvido.

Dois psiquiatras deram provas de que o homem sofria de psicose induzida por maconha, com sintomas que incluíam paranoias, delírios e alucinações.

Devido ao distúrbio, Diego acreditou que a mulher, a também brasileira Fabíola de Campos, estava tentando matá-lo. Após o crime, ele foi preso em flagrante, e durante a detenção, os médicos notaram que os surtos psicóticos continuaram por mais 11 dias até que os remédios fizessem efeito.

No fim do julgamento, Diego foi encaminhado para um hospital psiquiátrico para ser avaliado e deve retornar ao tribunal irlandês no dia 22 de março, quando o psiquiatra irá realizar um relatório sobre o atual estado mental do brasileiro.

Fonte: R7