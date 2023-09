O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso determinou o bloqueio de R$ 835 mil do ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Ele é investigado por supostos desvios de emendas parlamentares quando era deputado. Esses recursos iriam para a prefeitura de Vitorino Freire, no Maranhão, comandada por Luanna Rezende, irmã dele, que foi afastada do cargo.

Em nota, a defesa do ministro, feita pelos advogados Ticiano Figueiredo e Pedro Ivo Velloso, afirmou que “toda atuação de Juscelino Filho, como parlamentar e ministro, tem sido pautada pelo interesse público e atendimento da população”

Além disso, os advogados afirmaram que “é importante ressaltar que Juscelino Filho não foi alvo de buscas e que o inquérito servirá justamente para esclarecer os fatos e demonstrar que não houve qualquer irregularidade“.

Nesta sexta (1º), a Polícia Federal deflagrou uma operação que mira o ministro das Comunicações e sua irmã. A Operação Benesse visa desarticular organização criminosa estruturada para promover fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro, envolvendo verbas federais da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).