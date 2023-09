O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu nesta quinta-feira (14), o julgamento de Thiago de Assis Mathar, segundo réu a ser julgado por participação nos atos violentos de 8 de janeiro.

Os ministros definiram uma pena de 14 anos de prisão pelo cometimento de cinco crimes: associação criminosa armada, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado, tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito.

Natural de São José do Rio Preto, em São Paulo, ele foi preso pela Polícia Militar dentro do Palácio do Planalto – que foi depredado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O julgamento foi aberto com o voto do ministro relator, Alexandre de Moraes, que leu um resumo da denúncia do Ministério Público Federal (MPF) contra ele e pediu condenação a 14 anos de prisão – voto que foi seguido integralmente por Edson Fachin. Na sequência, a defesa de Thiago Mathar e o subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, fizeram sustentação oral.