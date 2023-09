Um homem foi flagrado por câmeras de segurança ‘fingindo’ ser um saco de lixo deixado na rua e, ao perceber que a rua estava vazia, invadiu um condomínio para furtar objetos do conjunto habitacional. Câmeras de segurança registraram a ação na madrugada desta quarta-feira (13), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

De acordo com o portal G1, moradores alegaram que esta é a terceira vez em 15 dias que o crime acontece no conjunto habitacional. A primeira vez aconteceu no dia 30 de agosto, quando um homem teria usado uma serra para invadir o local e furtar uma TV usada para acompanhar as imagens do circuito interno. Em seguida, bicicletas e câmeras de segurança foram furtadas.

Os residentes se juntaram para analisar as imagens e perceberam que o homem flagrado pode ser o responsável pelos outros crimes e seguiria o mesmo método de ação, se passando por um saco de lixo e entrando escondido. Ainda conforme informações, o condomínio vai aplicar novas medidas de segurança para impedir que os furtos continuem acontecendo.

A Polícia Militar foi acionada e fez uma vistoria no prédio. Em nota, a Polícia Civil informou que tomou conhecimento sobre os ocorridos e instaurou inquérito para apurar os fatos, a investigação está a cargo da 4ª Delegacia de Polícia Civil de Uberlândia.