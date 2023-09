A reiterada negativa, em dose dupla, de fornecer ao jornal informações para subsidiar a matéria, que na semana passada, tratou da nomeação de mais um assessor parlamentar que prestará serviço na Câmara Municipal, ocorreu a mando do gabinete responsável pela indicação do novo assessor e pela assessoria de comunicação do Legislativo.

Isso fez com que jornalistas que trabalhavam na formatação da matéria, intrigados com a negativa, saíssem em campo em busca de detalhes que, quem sabe, melhor explicassem as razões do estranho comportamento.

Aqui, vale à pena lembrar que:

De acordo com o parágrafo 2º do artigo 8º, da Lei Complementar nº 041/2011, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Formiga, é proibido o exercício gratuito de cargos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

Também a Lei Complementar nº 36, de 7 de outubro de 2010, que dispõe sobre a estrutura administrativa e funcional da Câmara de Formiga, em seu artigo 37 destaca que é proibida a prestação de serviço gratuito ou voluntário na Câmara Municipal, salvo nos casos previstos em Lei.