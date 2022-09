Apenas dois dos oito tipos sanguíneos estão com estoques aceitáveis de bolsas de sangue na Fundação Hemominas, em Divinópolis. Os outros seis tipos estão em situação crítica e de alerta, segundo atualização recente do banco de dados da instituição. Veja na reportagem como ser um doador.

Segundo os dados da Hemominas, os tipos O- e O+ acusaram baixa em torno de 48% e estão em situação mais crítica. Já os tipos A e B positivos e negativos apontaram situação de alerta, segundo informações repassadas pela Fundação.

Desde o início da pandemia o Hemominas tem registrado queda no número de doação de sangue. A expectativa era de que, com o maior controle da Covid-19, as doações voltassem a crescer, o que não tem ocorrido.

Para a instituição, é urgente que as pessoas com boas condições de saúde voltem a doar sangue com regularidade.

Estoque de sangue no Hemominas em Divinópolis apresenta quadro crítico e de alerta — Foto: Hemominas/Divulgação

Critérios para doação

Além do agendamento prévio, para doar sangue a pessoa precisa ter boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos e pesar mais de 50 kg. Independente do sexo, os doadores devem respeitar o intervalo mínimo de seis meses entre as doações.

Para doar sangue é necessário apresentar um documento original e oficial de identidade que tenha foto, filiação e assinatura: carteira de identidade, carteiras de conselhos de classe reconhecidos oficialmente, carteira de trabalho, certificado de reservista, carteira nacional de habilitação.

Podem ser apresentados documentos digitais que possam ser verificados, desde que tenham assinatura para conferência.

Sintomas comuns que impedem a doação:

Febre (pico isolado), sem outros sintomas associados. Neste caso o doador deve aguardar sete dias após a melhora do sintoma;

Febre persistente de origem indeterminada: aguardar diagnóstico ou, no mínimo, três meses sem febre;

Diarreia, sem necessidade de uso de antibióticos: aguardar sete dias após a melhora dos sintomas (em função da pandemia, considerar 10 dias);

Gripe ou resfriado: aguardar sete dias após a melhora dos sintomas. se associada à temperatura corporal igual

Agendamento

O interessado pode agendar a doação pelo site, no aplicativo MG-Cidadão ou pelo LigMinas, pelo telefone 155, que funciona de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 7h às 17h.