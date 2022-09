Um motorista morreu após se envolver em um acidente na BR-040, em Paracatu, no Noroeste de Minas, nesse sábado (24). O homem estava sem documento com foto, por isso, não foi identificado. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, uma caminhonete e uma carreta bitrem bateram de frente. Com o impacto, o veículo Ford Ranger pegou fogo. O motorista da carreta foi socorrido por equipes da Via 040.

Segundo os bombeiros, o óbito do motorista da caminhonete Ford Hanger foi constatado por equipes da Via 040, concessionária que administra o trecho. O motorista da carreta foi conduzido para o Hospital Municipal de Paracatu.

Os militares, além de controlarem as chamas do veículo, ajudaram as equipes com auxílio de guincho, ambulância e carro-pipa.

A Polícia Civil compareceu ao local bem como agentes da Polícia Rodoviária Federal.