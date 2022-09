Uma mulher foi resgatada nua pela Polícia Militar (PM) no bairro Industrial, em Contagem, na manhã deste domingo (25). A vítima, de 26 anos, estava acorrentada, amordaçada e sem as roupas. Conforme informações da PM, ela conseguiu fugir pulando para uma casa vizinha e pediu socorro. A vítima era mantida em cárcere privado desde a noite de sábado (24).

Quando os militares chegaram ao local, conseguiram entrar na casa, onde a vítima foi mantida em cárcere privado, e prendeu três pessoas sendo um casal e o filho de 18 anos. Um adolescente de 13 anos também estava na casa.

Conforme a PM, a família tem histórico de violência doméstica. Em um dos episódios, o marido apontou a arma para a cabeça da esposa e fez roleta-russa.

A vítima foi socorrida pelos militares com apoio do Samu. Aos policiais, ela disse que encontrou com o referido casal e foi para a casa deles. Ao negar sexo, ela disse que foi amordaçada, acorrentada, torturada e estuprada.