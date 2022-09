Segundo os bombeiros, testemunhas contaram que o incêndio teria começado após um superaquecimento próximo ao tanque de combustível durante uma manutenção no veículo com o uso de maçarico.

O incêndio foi controlado e as chamas consumiram a parte da frente da carreta, o cavalo e danificou parte da coberta da oficina.

Os bombeiros contaram com o apoio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) com um caminhão-pipa para conter as chamas.