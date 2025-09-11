Com o voto da ministra Cármen Lúcia nesta quinta-feira (11), a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus por organização criminosa. O julgamento trata da suposta tentativa de golpe de Estado investigada pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Cármen Lúcia ainda analisa os demais crimes atribuídos ao grupo conhecido como “núcleo crucial” ou “núcleo 1”, considerado central na articulação golpista. A Primeira Turma é composta por cinco ministros.

Votos até agora

Na terça-feira (9), o relator Alexandre de Moraes votou pela condenação dos oito réus pelos cinco crimes apontados pela PGR. Flávio Dino acompanhou integralmente o relator, mas sugeriu penas menores para Augusto Heleno, Alexandre Ramagem e Paulo Sérgio Nogueira.

Na quarta-feira (10), o ministro Luiz Fux abriu divergência, propondo a absolvição de seis dos acusados. Ele defendeu a condenação apenas do tenente-coronel Mauro Cid e do general Walter Braga Netto pelo crime de tentativa de abolição do Estado democrático de direito. Com isso, já há maioria para condenar os dois por esse delito.

O presidente do colegiado, Cristiano Zanin, adiou o início da sessão desta quinta-feira para as 14h, após a longa fala de Fux na véspera, que durou quase 14 horas. Zanin ainda deve votar hoje, caso haja tempo.

Penas podem chegar a 43 anos

Duas sessões estão previstas para sexta-feira (12), quando o STF deve definir as penas dos réus. As condenações podem chegar a até 43 anos de prisão em regime fechado. Se não houver tempo suficiente, a conclusão do julgamento poderá ser adiada para a próxima semana.

Quem são os réus

Os oito integrantes do “núcleo crucial” são:

• Jair Bolsonaro: ex-presidente da República (2019–2022) e capitão reformado do Exército.

• Alexandre Ramagem: ex-diretor da Abin, delegado da PF e atual deputado federal.

• Almir Garnier: ex-comandante da Marinha.

• Anderson Torres: ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do DF.

• Augusto Heleno: ex-ministro do GSI e general da reserva.

• Mauro Cid: ex-ajudante de ordens da Presidência e tenente-coronel do Exército.

• Paulo Sérgio Nogueira: ex-ministro da Defesa e general do Exército.

• Walter Braga Netto: ex-ministro da Casa Civil e da Defesa, e vice na chapa de Bolsonaro em 2022.

Crimes atribuídos

Os réus respondem por:

• Abolição violenta do Estado democrático de direito

• Golpe de Estado

• Organização criminosa

• Dano qualificado ao patrimônio da União

• Deterioração de patrimônio tombado

Por exercer mandato parlamentar, Ramagem será julgado apenas pelos três primeiros crimes. Os demais serão analisados quando ele deixar o cargo.

Com informações do O Tempo