Durante patrulhamento realizado nesta quinta-feira (11), a Polícia Militar prendeu em flagrante um homem de 28 anos por tráfico de drogas e posse ilegal de munição, em Itapecerica.

Segundo a corporação, o suspeito foi abordado pelos militares e autorizou voluntariamente buscas em sua residência. No imóvel, os policiais encontraram uma munição calibre .32 sob a cama. Em um armário, foram localizadas 10 porções de maconha, seis pinos de cocaína, sementes de cannabis e materiais utilizados para embalar entorpecentes.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde permanece à disposição da Justiça.

Em nota, a Polícia Militar reafirmou seu compromisso com a manutenção da ordem pública e a proteção da sociedade, destacando que sua atuação é pautada nos princípios da legalidade, proporcionalidade e respeito aos direitos fundamentais.

Com informações da PMMG