Uma fábrica de reaproveitamento de material reciclado que operava de forma clandestina no bairro de Cordovil, zona norte do Rio de Janeiro, foi interditada nessa quarta-feira (10) em uma ação conjunta da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e da Polícia Civil.

Segundo os agentes, o local funcionava como depósito de reaproveitamento de sólidos sem qualquer tipo de licenciamento ambiental. Durante a operação, foram constatados diversos crimes ambientais, incluindo poluição do solo, descarte irregular de resíduos e ausência de autorização para funcionamento.

O responsável pela fábrica foi encaminhado à 38ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante por crime ambiental. As infrações podem gerar multas que somam até R$ 1,7 milhão.

O secretário do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, destacou a relevância da atuação integrada entre os órgãos públicos. “Essa ação expõe a importância de fiscalizações dos órgãos ambientais junto dos agentes de segurança pública. A cooperação entre órgãos otimiza o trabalho de combate aos crimes ambientais, aumentando a celeridade e a eficácia na proteção do nosso meio ambiente”, afirmou.

