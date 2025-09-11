A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) localizou um artefato explosivo na tarde desta quinta-feira (11) na Quadra 8 do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SCIA), em Brasília. A ocorrência mobilizou equipes especializadas e levou ao isolamento da área por precaução.

O objeto, semelhante a um morteiro, foi descoberto por um trabalhador de uma empresa de armazenamento, que o encontrou entre os pertences de um cliente. Ao perceber a suspeita do material, ele acionou imediatamente a polícia.

A partir da denúncia, a PMDF iniciou a Operação Petardo por volta das 14h. O supervisor do Centro Integrado de Operações de Brasília (CIOB) esteve no local e coordenou os procedimentos. Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) também foram acionadas para avaliar o risco e realizar a inspeção técnica do artefato.

Por medida de segurança, a região foi isolada enquanto os policiais realizavam a verificação. Durante a inspeção, os agentes constataram que o artefato estava inativo, ou seja, não apresentava risco iminente de explosão.

Além do suposto explosivo, um revólver calibre 38 também foi encontrado na área. A PMDF, no entanto, não informou se houve prisão ou identificação do responsável pelos materiais.

A ação rápida da PMDF evitou possíveis riscos à população e garantiu a segurança no local. O caso segue sob investigação para apurar a origem do artefato explosivo e da arma encontrada. A corporação não divulgou mais detalhes até o momento.

Com informações do Metrópoles