A atriz Ingrid Guimarães, de 53 anos, compartilhou detalhes emocionantes sobre sua trajetória com a maternidade em entrevista ao podcast MaterniDelas, apresentado por Cláudia Raia e Tata Estaniecki. Mãe de Clara, de 16 anos, Ingrid revelou que enfrentou duas perdas gestacionais ao tentar ampliar a família.

“Depois da Clara, tentei ter outro filho, porque tenho irmãs e sou muito grudada nelas, então é super sério, para mim. Tentei ter outro filho e perdi, tentei de novo e perdi. Fiz uma inseminação [artificial] e não deu certo…”, relatou a comediante.

A artista contou que persistiu nas tentativas até os 43 anos, mas decidiu encerrar esse ciclo aos 44. Ela também comentou, com bom humor, sobre o caso de Cláudia Raia, que engravidou após os 50 anos. “Nem todo mundo é uma pessoa robótica, de outro planeta, como Cláudia Raia, que é feita de outro material. Não vão na dela, achando que é normal, porque não é!”, brincou.

Apesar de não ter conseguido realizar o desejo de ter outro filho, Ingrid destacou que exemplos como os de Cláudia Raia e Cássia Kis trazem esperança para mulheres que sonham com a maternidade em fases mais maduras da vida. “Acho que tem que tentar, e eu tentei até onde pude. Parei de tentar aos 44, porque o casamento uma hora vira só isso. Eu tinha essa frustração do segundo filho, e a menopausa, para mim, trouxe esse sentimento de que não dava mais mesmo”, afirmou.

A entrevista reforça o debate sobre os desafios da maternidade tardia e os limites físicos e emocionais enfrentados por mulheres que desejam engravidar após os 40 anos.

Com informações do O Tempo