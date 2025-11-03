A substituição completa do Registro Geral (RG) pela Carteira de Identidade Nacional (CIN) está prevista para ocorrer integralmente em 2032. O novo documento promete ser até 10 vezes mais seguro contra fraudes e cinco vezes mais seguro que a Carteira Nacional de Habilitação.

A CIN exige atualizações periódicas de acordo com a idade do titular, medida que também contribui para reduzir fraudes. O documento terá um número único nacional, que será o CPF, unificando a identificação em todas as unidades da federação.

O novo documento estará disponível em diferentes formatos: papel, como o atual RG, cartão e digitalmente, por meio do aplicativo do Governo Federal. Entre as inovações, a CIN contará com QR Code para verificação facilitada pela Segurança Pública e unidades de atendimento públicas e privadas. Além disso, terá uma área Machine Readable Zone (MRZ), com dados do titular em formato padronizado para leitura por máquinas, como ocorre nos passaportes.

Apesar de todas as funcionalidades já previstas, a substituição do RG pela CIN não será obrigatória até 2032, permitindo que cidadãos continuem utilizando o RG tradicional enquanto a implementação completa do novo documento é realizada.

Com informações do Gov