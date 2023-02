Um surfista de 32 anos foi atacado por um tubarão em Olinda, Pernambuco, na tarde dessa segunda-feira (20).

Ele foi socorrido por banhistas e levado por uma equipe do Samu para o Hospital da Restauração, no Recife.

Um vídeo divulgado em redes sociais mostra o surfista sendo socorrido e retirado da água com ferimentos na coxa e panturrilha da perna esquerda.

“A equipe do SAMU conseguiu estancar o sangramento antes mesmo de o rapaz chegar à unidade. A vítima está, neste momento, no bloco cirúrgico do hospital“, informou a Secretaria de Saúde do Recife.

Em nota o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit) informou que o caso ocorreu na praia de Milagres, envolveu um animal marinho e está sendo analisado. O Cemit também disse que a prática de surf no local é proibida desde 1999.

Histórico de ataques em Pernambuco

Desde 1992, quando começaram a ser contabilizados, já foram notificados 67 incidentes com tubarão em Pernambuco. Ao todo, 26 pessoas morreram neste período.

