Um episódio surreal e inacreditável chocou educadores e servidores de uma escola estadual de Divinópolis, nessa terça-feira (6). Um aluno da unidade, cuja identidade está sendo preservada por ser menor de idade, subtraiu a chave do carro de uma professora em plena aula, pegou o veículo e saiu dirigindo pela cidade, sem que ninguém notasse sua ausência na sala, depois pegou a namorada levou em casa e devolveu o carro.

Segundo denúncia de fonte recebida pelo Divinews, o estudante teria aproveitado um momento de distração da docente. Ainda não se sabe se a chave do carro dela estava em cima da mesa ou dentro da bolsa, retirado o objeto e saído da escola.

De forma ainda mais surpreendente, o jovem rodou pela cidade, e depois buscou a namorada, que também estuda na mesma instituição, a levou para casa e retornou à escola para devolver o carro à professora, como se nada tivesse acontecido.

A denunciante, que trabalha na unidade, classificou o episódio como “um ato que ultrapassa o limite do aceitável e exige punição exemplar”.

“Como pode isso acontecer? É surreal as ocorrências que vêm acontecendo nas escolas da cidade. Falta segurança, falta vigilância, falta controle. Poderia ter acontecido uma tragédia, ele é menor e não tem carteira”, disse a servidora ao Divinews.

O caso ainda não foi oficialmente divulgado pela Superintendência Regional de Ensino, mas servidores relatam clima de perplexidade e indignação entre professores e funcionários.

A professora, segundo relatos, teria ficado em choque ao descobrir que o veículo havia sido levado e posteriormente devolvido intacto pelo próprio aluno.

Com informações do DiviNews