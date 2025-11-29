A Polícia Federal (PF) realizou buscas em Florianópolis, Santa Catarina, na manhã deste sábado (29/11), contra uma mulher suspeita de ter provocado um pouso de emergência em Brasília após um falso alerta de bomba em um voo da Azul.

O incidente aéreo

O episódio ocorreu em agosto deste ano, envolvendo uma aeronave da Azul que decolou de São Luís (MA) com destino final a Campinas (SP). Durante o voo, um bilhete mencionando explosivos foi encontrado no compartimento de cargas, levando à decisão de desviar a aeronave para Brasília.

No pouso de emergência, 170 passageiros a bordo foram ouvidos e a aeronave passou por uma varredura de segurança. Não houve registro de feridos ou explosivos.

Investigação em andamento

A PF não divulgou o nome da suspeita nem os detalhes do que foi encontrado durante as buscas em Florianópolis. As investigações seguem em andamento para apurar responsabilidades pelo falso alerta, que gerou risco e transtornos aos passageiros e à equipe de voo.

O caso reforça a importância das medidas de segurança em voos comerciais e evidencia que falsos alertas de bomba são tratados com rigor pela Polícia Federal, visando proteger passageiros, tripulação e a integridade das operações aéreas.

