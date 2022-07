O suspeito de atirar na ex-companheira em Itajubá (MG) comemorou a ação em uma postagem publicada nas redes sociais, poucas horas após o crime. Na publicação, ele diz para que a mulher descanse em paz e afirma que ela “não vai trair mais ninguém”. A vítima, entretanto, não morreu, mas está internada em estado grave na UTI do Hospital das Clínicas da cidade.

A mulher de 36 anos foi baleada pelo ex-companheiro na madrugada desse sábado (30). A PM informou que foi acionada por volta de 00h30.

Testemunhas informaram aos militares que o ex-companheiro da mulher pulou o muro, invadiu a casa e disparou contra a vítima. Após atirar, o suspeito fugiu.

A vítima e o homem tiveram um relacionamento durante dois anos. De acordo com as testemunhas, ele não aceitava o término do namoro. Segundo a Polícia Militar, a mulher tinha uma medida restritiva contra o suspeito.

Até o momento, o suspeito não foi localizado. A PM informou que segue com as diligências.

Fonte: G1