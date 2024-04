Um homem de 26 anos foi preso suspeito de maus tratos a um macaco prego em Congonhas, região Central de Minas. De acordo com as informações levantadas pela PCMG, o investigado postava fotos nas redes sociais mostrando que dava drogas e bebidas alcoólicas ao animal.

Abril é o mês da prevenção contra a crueldade animal, o Abril Laranja. Após investigações, a equipe de policiais civis se deslocou até a residência do suspeito, no bairro Ideal, onde foi encontrado o macaco-prego, em péssimas condições, sofrendo maus tratos e sendo submetido a um alto nível de estresse, além de se encontrar sem água e comida.

Com apoio do Corpo de Bombeiros Militares e da veterinária Carla Sassi, o macaco foi apreendido e encaminhado para receber os cuidados necessários. De acordo com a veterinária, o animal estava em condições inapropriadas e com o chamado comportamento estereotipado de estresse, com a ponta da cauda o tempo inteiro na boca, como se fosse uma chupeta, além de estar ingerindo as próprias fezes.

“Infelizmente esta é uma realidade comum no Brasil no que diz respeito aos macacos pregos ilegais”, destacou a veterinária.

A delegada de polícia responsável pelo caso, Juliana Aparecida Neto Fernandes, afirmou que todas as medidas legais estão sendo adotadas, sendo que o suspeito foi conduzido para a unidade policial de Congonhas para as providências necessárias.

Fonte: Hoje em Dia