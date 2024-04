Um homem foi detido pela Polícia Militar na tarde nesta sexta-feira (5), depois de entrar no campus da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), no Bairro Coração Eucarístico, aos gritos e ofender os alunos da instituição. O nome dele não foi divulgado.

De acordo com alunos que estavam presentes no momento, o homem entrou na universidade perguntando, aos gritos, onde fica o prédio do curso de Publicidade e Propaganda, conhecido como Prédio 13, que também abriga as faculdades de Jornalismo e Relações Públicas.

Ainda de acordo com o relato dos estudantes, o suspeito xingou várias pessoas, chamando os alunos de “vagabundos”. Funcionárias que trabalham com a limpeza da universidade também foram ofendidas. Pouco depois, a PM chegou ao local e deteve o homem.

Depois da abordagem, o homem ficou proferindo palavras sem sentido, aparentemente em surto. Cerca de 20 minutos depois de a PM detê-lo, ele foi levado à viatura, mas seguiu ofendendo os estudantes. Ele alegou estar sendo preso injustamente, pois era “o dono de Minas Gerais”.

A confusão foi registrada por diversos alunos da PUC, que compartilharam em suas redes sociais. Em um dos vídeos feito por uma estudante, é possível ver o momento em que ele é levado pela polícia. O boletim de ocorrência (BO) ainda não havia sido finalizado até a publicação desta matéria.

Segundo a PUC, o suspeito não faz parte da comunidade universitária. De acordo com a instituição, não houve “nenhum constrangimento ou tentativa de agressão” por parte do homem contra ninguém dentro do campus Coração Eucarístico.

Em nota, a instituição informou que o setor de segurança da Universidade acionou a PM, que esteve no local e atuou imediatamente, entendendo que seria melhor conduzi-lo para fora da universidade por causa da “situação de descontrole emocional”.

De acordo com informações iniciais, a PM foi acionada para uma chamada de furto no bairro e abordou o rapaz, pois ele possuía as mesmas características do suspeito. Porém, o homem nega que tenha realizado o crime.

Prisão

Estudantes de jornalismo, curso que tem aulas no Prédio 13, relataram ter ficado assustados diante do ocorrido. Alguns deles estavam em aula quando alguém entrou na sala falando que um homem havia sido preso na porta do Prédio 13. Uma aluna que não quis ser identificada relatou o momento.

“Ele estava sentado e algemado, falando coisas muito desconexas. Disse que havia 300 pessoas mentindo, mas que ele estava falando a verdade. Disse que já esteve em situação de rua e que já foi até coronel do Exército. Ficava calado por um tempo e depois voltava a gritar”, disse.

O homem, inclusive, reclamou dos estudantes estarem observando a situação. Em determinado momento, ele chegou a questionar se os estudantes “não tinham nada melhor para fazer”.

Segundo os alunos, ao ser levado pela PM, o suspeito ‘ria muito’ e chegou a perguntar se os militares iam ligar o ar-condicionado do veículo.

Fonte: Estado de Minas