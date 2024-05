Um homem de 22 anos foi preso por suspeita de abuso sexual contra o próprio enteado de 6 anos em Nepomuceno, no Campo das Vertentes. A polícia concluiu o inquérito e indiciou o envolvido por estupro de vulnerável e maus-tratos.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil nesta sexta-feira (24), em janeiro deste ano, a criança foi encaminhada ao hospital pela mãe, onde foi diagnosticada com lesões no reto e no intestino.

Devido à gravidade dos ferimentos, o menino foi conduzido a uma unidade hospitalar da cidade de Lavras para realização do exame de corpo de delito pela Polícia Civil, bem como a um procedimento cirúrgico.

O médico-legista apontou que as lesões apresentadas na criança poderiam ter sido causadas por alguma complicação clínica, mas também pela prática de abuso sexual. O inquérito policial foi instaurado, e, durante as investigações, foi representado ao Poder Judiciário pela realização do depoimento especial do menino.

Em depoimento, a vítima teria relatado que o padrasto sempre a agredia fisicamente, chegando a levá-la ao “mato” para bater nela. A criança informou também que, no dia em que precisou ser hospitalizada, seu padrasto teria abusado dela sexualmente no banheiro, introduzindo um objeto em seu ânus, o que causou as lesões no reto e no intestino. O investigado teria, ainda, tentado coagir o enteado a não relatar os fatos.

No momento da prisão, o suspeito optou em não se manifestar, sendo encaminhado ao sistema prisional.

Fonte: Hoje em Dia