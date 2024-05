A Prefeitura de Divinópolis informou o balanço dos casos de dengue, chikungunya e zika vírus no município.

Conforme o boletim, a cidade registrou 434 casos de dengue em 48 horas. Ainda, a cidade consta com 513 hospitalizações e 5 óbitos pela doença. As informações são do portal Sistema MPA.

Os bairros com os maiores números de casos são o Centro, São José e o Bom Pastor. Sobre Chikungunya, são 110 casos confirmados no município e dois casos de zika vírus notificados. Confira o boletim completo:

Dengue notificados: 14.867

Dengue confirmados: 11.429

Dengue hospitalizações: 513

Dengue óbitos: 5

Chikungunya notificados: 459

Chikungunya confirmados: 110

Chikungunya hospitalizações: 3

Chikungunya óbitos: 0

Óbitos em investigação em Dengue/Chikungunya: 12

Zika Vírus notificados: 2

Zika Vírus Confirmados: 0

Zika Vírus hospitalizações: 0

Zika Vírus óbitos: 0

Casos de Dengue / Chikungunya por Faixa Etária:

00 a < 1: 81

01 a 04: 395

05 a 09: 693

10 a 14: 832

15 a 19: 1.262

20 a 29: 2.701

30 a 39: 2.399

40 a 49: 2.294

50 a 59: 1.923

60 anos ou mais: 2.287

Classificação dos casos de Dengue / Chikungunya:

Dengue: 11.038

Descartado: 1.880

Em aberto: 1.514

Dengue com sinais Alarme: 379

Dengue grave: 12

Chikungunya: 110

Sorologia dos casos de Dengue / Chikungunya:

Negativo: 1.418 (57%)

Positivo: 1.059 (42,60%)

Pesquisa de Antígeno NS1:

Positivo: 2.964 (84,86%)

Negativo: 517 (14,8%)

Resultado RT-PCR

Negativo: 478 (53,47%)

Positivo: 388 (43,40%)

Inconclusivo: 28 (3,13%)

Distribuição de sexo dos casos de Dengue / Chikungunya:

Feminino: 8.361 (56,24%)

Masculino: 6.506 (43,76%)

Bairros com casos confirmados de Dengue:

Centro: 1.019

São José: 639

Bom Pastor: 494

Planalto: 395

Catalão: 447

Icaraí: 369

Belvedere: 368

Jardim Candidés: 351

Porto Velho: 310

Tietê: 305

Afonso Pena: 302

Manoel Valinhas: 283

Niterói: 283

*Dados foram extraídos dia 23/5/2024

Fonte: Sistema MPA