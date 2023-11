O suspeito de matar e estuprar uma mulher e as filhas dela, em Sorriso, em Mato Grosso, disse que estava drogado e invadiu a casa da família para roubar. Ele confessou o crime à polícia e foi preso.

A mãe, Cleci Cardoso, de 46 anos, e as meninas Miliane, de 19, e Manuela, de 13, foram estupradas antes de morrer, enquanto agonizavam. A caçula, Melissa, de 10 anos, foi asfixiada. O marido de Cleci e pai das três meninas é caminhoneiro e estava viajando.

Em interrogatório, o pedreiro Gilberto dos Anjos, de 32 anos, que trabalhava em uma construção que fica ao lado da casa das vítimas, contou que entrou pela janela do banheiro, na noite da última sexta-feira (24).

Ao ser visto por Cleci, ambos entraram em confronto. Ele pegou uma faca e a atacou. Nesse momento, Miliane saiu do quarto para socorrer a mãe e também foi atacada. Gilberto disse que, depois, ainda assassinou Manuela e Melissa.

Após a chacina, ele contou que saiu da casa pela mesma janela por onde entrou e voltou para a obra, onde retirou as roupas sujas de sangue e as guardou em um contêiner.

A Polícia Civil localizou as peças e as encaminhou para a perícia. Na sacola também havia roupas íntimas de uma das vítimas.

O investigado foi levado para a penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira, em Sinop (MT). A Polícia Civil segue investigando o caso para saber se há mais pessoas envolvidas.

Identificação do suspeito

Segundo o delegado responsável pelo caso, Bruno França, marcas de chinelo no piso manchado com sangue na casa da família foram encontradas pela polícia. Policiais civis confirmaram que elas eram do calçado usado por Gilberto, após a perícia.

Além disso, uma das vítimas possuía um tufo de cabelo nas mãos, e o suspeito, um ferimento na cabeça. O delegado também afirmou que ele levou as roupas íntimas das vítimas como “lembrança”, o que ajudou a apontá-lo como principal suspeito do crime.

Outros crimes

Gilberto já tinha dois mandados de prisão expedidos por crimes de estupro e latrocínio.

Em setembro deste ano, em Lucas do Rio Verde, Gilberto invadiu uma residência e abusou sexualmente de uma vítima, que estava dormindo. Após o crime, ele ainda tentou matar a mulher, que conseguiu reagir, mesmo após ter levado uma facada no pescoço.

Outra vítima que também estava na casa tentou intervir e foi atingida com um soco no rosto dado pelo suspeito. Após os crimes, o homem fugiu em uma bicicleta.

