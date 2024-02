Condenada por encomendar o assassinato dos pais, Suzane Louise Magnani Muniz, de 40 anos, conhecida como Suzane von Richthofen, voltou a cursar direito nessa quarta-feira (25). Matriculada na Universidade São Francisco, em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, ela retomou o curso um mês após dar à luz ao primeiro filho.

Suzane tem morado no município paulista desde que casou com o médico Felipe Zecchini Munis, de 39 anos, em dezembro de 2022. Para ser admitida no curso, que custa a partir de R$ 1.220 mensais, ela usou a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A ex-presidiária estuda no turno matutino e faltou a primeira semana de aula. Segundo os colegas de classe, Suzane estava evitando participar das apresentações nas quais os alunos costumam dizer o nome e o motivo de terem escolhido direito.

Primeiro dia de aula

Segundo relato dos estudantes ao jornal Folha de São Paulo, na primeira vez que Suzane foi a aula, ela subiu discretamente para sala de aula e se sentou na última fila de cadeiras, próximo à porta. Na ocasião, a condenada estava vestida com uma camiseta preta, calça cinza e tênis branco.

Apesar de ter sido educada com os colegas de sala, Suzane evitou se enturmar com os outros alunos. No dia, quando as notícias de que ela estava estudando no local espalhou, estudantes de outra sala foram ao local filmar e fazer fotos da ex-presidiária. Conforme os alunos, ela não teria se incomodado com os registros.

Suzane cursava direito na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) em 2002, quando mandou matar os pais.

