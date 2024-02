Os alunos que iniciaram o curso de Direito no Unifor-MG em 2024 participaram, no dia 27 de fevereiro, da aula inaugural com o Professor Doutor Altair Resende Alvarenga, que também atua como juiz da comarca de Formiga.

Os alunos foram recebidos no Salão de Eventos “Walmor de Borba”, no Prédio 4, onde receberam orientações sobre o curso e puderam entender melhor sobre os objetivos da carreira e como funcionam as possibilidades de atuação no mercado de trabalho.

O Professor Doutor Altair Resende Alvarenga comentou sobre o conteúdo apresentado na aula: “Eu vou mostrar aos alunos a excelência do curso de Direito do Unifor-MG, dos caminhos que o curso de Direito abre não só para o exercício na advocacia. Eu começo a trabalhar com eles desde hoje a ideia de acompanhamento pelo estudo, de preparação desde agora, não só para o Exame de Ordem, mas especialmente para os concursos de carreira jurídica. Então o aluno que segue isso acaba conseguindo um desempenho melhor durante o curso”.

Fonte: Unifor-MG