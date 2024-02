Pesquisa feita pela equipe do “Guia Viajar Melhor”, em conjunto com a Travel Media PR, agência global de marketing turístico e análise de dados, apontou a cozinha mineira como a melhor do país, seguida da baiana e da paraense. Os três destinos brasileiros foram os mais citados pelos viajantes.

Segundo a publicação, o ranking é um desdobramento da pesquisa realizada com os turistas, levando em consideração o número de menções durante o levantamento. O guia destaca a diversidade de culinária mineira, com preparos conhecidos em todo o país.

A Bahia é apontada como a culinária com mais influências de diferentes regiões. Já os pratos do Pará, como o tacacá, vêm conquistado o reconhecimento internacional ao entrar na lista das 100 melhores sopas do mundo pelo ranking do TasteAtlas, plataforma especializada em gastronomia.

O “Guia Viajar Melhor” também elegeu os dez melhores pratos típicos do país. O levantamento reuniu as iguarias mais votadas e criou um ranking. Originada durante o período colonial, de acordo com o guia, a feijoada ficou em primeiro lugar. O prato tem raízes históricas e culturais profundas, refletindo a diversidade e a fusão de influências presentes na sociedade brasileira.

Confira os 10 melhores pratos típicos do Brasil:

Feijoada: 568 votos

Churrasco 379 votos

3. Arroz com feijão: 69 votos

4. Moqueca: 106 votos

5. Feijão tropeiro: 69 votos

6. Baião de dois: 59 votos

7. Acarajé: 52 votos

8. Tacacá: 47 votos

9. Vatapá e cuscuz: 38

10. Virado à paulista: 35

Fonte: O Tempo