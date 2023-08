Formiga sediará, às 15h deste sábado (19), uma Tarde Poética. O evento, idealizado por Victor Marques e Ana Pamplona – integrantes do grupo ‘Poesia de Rua’ -, acontece uma vez a cada mês, nas praças da cidade, e tem como principal finalidade o incentivo a escrita e poesia.

Sem fins lucrativos e aberta ao público, a solenidade contará com a participação especial do coral infantil do Todah e do Tatame do Bem, bem como a de escritores formiguenses.

“Este evento já acontece há um ano”, informou Kakal Chaves, uma das voluntárias e regentes das crianças do Tatame do Bem. “São várias pessoas que amam a escrita, a poesia e a leitura em geral. É um evento muito legal!”.

A organização do evento enfatizou que todos aqueles que gostam de leitura e poesia, desde crianças a adultos, estão convidados a participar.