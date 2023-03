O Tatame do Bem iniciou, na última semana do mês de fevereiro, a Páscoa do Bem 2023.

A campanha, que acontece há onze anos consecutivos, é uma parceria com a loja Cacau Show Formiga e busca arrecadar ovos de chocolate para os alunos do Tatame do Bem.

Alunos de todas as unidades do projeto estão produzindo desenhos com tema da Páscoa que serão trocados por ovos de Páscoa da Cacau Show.

Cerca de 500 crianças receberão os ovos de Páscoa, por meio da parceria, entre a loja Cacau Show Formiga, parceiros e colaboradores do projeto.

A Cacau Show doa integralmente 120 unidades e os demais ovos são arrecadados com a ajuda de amigos, clientes e parceiros.

Os organizadores da campanha estão preparando um evento para a entrega dos ovos de chocolate, mas a data e o local ainda não foram definidos.

Para ajudar, as pessoas podem pegar os desenhos coloridos na loja Cacau Show Formiga ou entrar em contato via WhatsApp pelos números (37) 99918-8029 e (37) 99868-0806 ou por ligação no número: (37) 3321-2626.

O valor do “desenho” é de R$15, e em troca o aluno receberá um ovo que custa R$21,90.

Voluntários do Tatame do Bem estão entrando em contato por telefone para conseguir o valor da compra dos ovos.

O pagamento pode ser feito através de depósito ou PIX na seguinte conta:

Nome: Associacao Tatame Do Bem

Chave: 18.129.747/0001-00

Instituição: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Itaúna e Região Ltda – Sicoob Centro-Oeste.

Fonte: Tatame do Bem