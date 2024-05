O Instituto Tatame do Bem, por meio de seu fundador, Rodrigo Assalin, e dos senseis de karatê, Kelcio Arantes e Gilberto Alves Pereira Junior prestou uma homenagem ao secretário de Educação e Esportes, Jaderson Teixeira, representado pelo então secretário adjunto, Luís Henrique Soares, e ao supervisor do Departamento de Esportes, Célio Pacheco.

O Tatame do Bem reconhece e agradece o apoio da Secretaria para as manifestações esportivas no município, sobretudo a assistência de transporte prestada aos atletas que participam de competições municipais, estaduais e até mesmo nacionais.

Ressalta-se que esta parceria é uma forma de promover o esporte como promoção da qualidade de vida e da transformação social, causas em que o Tatame do Bem atua e defende juntamente com a administração municipal de Formiga.

Fonte: Tatame do Bem