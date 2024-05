A empresa Correios é finalista no World Postal & Parcel Awards 2024, a maior premiação do setor postal no mundo, concorrendo em duas categorias: Campanha Filatélica do Ano, com a emissão postal comemorativa Dia Mundial da Amamentação; e Melhor Solução Alternativa de Entrega com o e-Carta, pelo impacto que ele vem gerando na experiência positiva do cliente, em especial no judiciário brasileiro. Os vencedores serão anunciados no dia 19 de junho, durante cerimônia na cidade de Madri, na Espanha.

O World Postal & Parcel Awards ocorre há mais de 20 anos e é considerado o “Oscar” do serviço postal. Podem participar operadores postais de todo o mundo, tanto do serviço público quanto do privado, e o julgamento é feito com base nos resultados positivos das ações e projetos de inovação. Recebem destaque propostas inovadoras que acompanham as necessidades de um mundo em constante mudança.

Os Correios já foram premiados sete vezes no WPPA, em seis anos distintos.

ANO CATEGORIA PROJETO VENCEDOR 2002 Consumidor Operação Logística FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 2007 Responsabilidade Social Banco Postal 2019 Atendimento ao Cliente Operação Seja Digital 2020 Crescimento Transfronteiriço Novo Modelo de Importação e Correios Packet Atendimento ao Cliente 2022 Atendimento ao Cliente Balcão do Cidadão 2023 Melhor Solução Alternativa de Entrega Correios Log +



Top Of Mind RS 2024

Os Correios foram reconhecidos como empresa pública eficiente mais lembrada pelos gaúchos no prêmio Top Of Mind RS 2024, que ocorreu no último dia 23, em Porto Alegre. Esta é a 19ª vez que a estatal é uma das vencedoras da pesquisa de lembrança de marca pioneira no Brasil, promovida pelo Grupo Amanhã. A iniciativa destaca empresas, instituições e profissionais de diversos segmentos, como serviços, produtos e comunicação, além das marcas mais amadas pelo público do estado.

Na publicação especial sobre os principais destaques do Top Of Mind 2024, os Correios aparecem como uma empresa que está se reinventando. O conteúdo menciona as estratégias da estatal para trazer inovação, diversificar a receita e modernizar a rede logística, citando a venda de seguros e os serviços voltados para o e-commerce, entre outras soluções.

A revista também mostra que os Correios foram mais citados entre os entrevistados do interior do estado e entre as classes D e E. A pesquisa deste ano aconteceu em janeiro e contou com a participação de 1,2 mil pessoas das sete mesorregiões do estado, considerando variáveis como gênero, classe social e idade, numa amostra selecionada com base nos dados populacionais apurados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O grau de confiança da pesquisa é de 95%, com margem de erro de até 4%, para mais ou para menos.

