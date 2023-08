Mais uma vez, o Governo de Minas, por intermédio da Subsecretaria do Tesouro Estadual (STE) da Secretaria de Estado de Fazenda (SEF), foi agraciado com uma honraria em nível nacional. O projeto Stefan conquistou o segundo lugar no Prêmio Abep de Excelência em Governo Digital. Promovido pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de Tecnologia da Informação e Comunicação, em parceria com o Ministério da Economia, esse é o maior prêmio do segmento para o setor público no Brasil.

Desenvolvida pelos servidores do Tesouro Estadual (Subsecretaria do Tesouro Estadual: Frente de Automatização do Negócio), a ferramenta Stefan, ao automatizar atividades, ampliar a transparência e incorporar novas técnicas de ciência de dados em seus processos de negócios, visa impulsionar a transformação digital da administração pública, apresentando o uso assertivo de robôs e soluções digitais.

Guiada por metodologias ágeis, a ferramenta é encarregada de atividades sem a intervenção humana, a exemplo da atualização automática de portais de transparência ativa do Tesouro Estadual, como Portal iFinanças, Portal das Estatais de Minas Gerais, Portal da Dívida Pública Estadual e Portal de Consulta às ordens de pagamento do Estado; a revisão, sistematização e automatização do processo de gestão de repasses aos municípios; o desenvolvimento de soluções tecnológicas com a utilização das plataformas LowCode, como a construção do Sistema de Gerenciamento de Riscos e respectivo Painel de Monitoramento; e a utilização de automação robótica de processos, que já permitiu, por exemplo, a efetivação de cerca de 450 mil registros, além de economizar mais de R$ 1,5 milhão aos cofres públicos.

O subsecretário do Tesouro Estadual, Fábio Amaral, comemorou o reconhecimento e destacou a importância do prêmio.