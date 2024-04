O teto do supermercado Vencedor desabou em Diadema, no ABC Paulista, na tarde desta segunda-feira (15). Segundo a Defesa Civil, há ao menos 11 feridos, sendo nove vítimas com escoriações leves e duas em estado mais grave, mas sem risco de morte.

Ainda de acordo com a Defesa civil, funcionários do estabelecimento teriam realizado uma manutenção no telhado pela manhã. Por volta das 16h, houve uma chuva forte na região, e o desabamento ocorreu por volta das 16h20.

Sete viaturas da corporação foram enviadas para atender o caso, que ocorreu na avenida Casa Grande, 230.

Fonte: G1