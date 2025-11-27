Dois integrantes da Guarda Nacional dos Estados Unidos foram baleados nessa quarta-feira (26) após um tiroteio ocorrido nas proximidades da Casa Branca, em Washington. No momento do incidente, o presidente norte-americano, Donald Trump, encontrava-se na Flórida.

De acordo com a imprensa local, autoridades policiais informaram que, até agora, não há indícios de que o tiroteio tenha relação direta com a Casa Branca, apesar de ter acontecido a poucos quarteirões do gramado norte da residência presidencial. Testemunhas relataram que entre 10 e 15 disparos foram efetuados.

O Departamento de Polícia Metropolitana isolou a área logo após o ataque e deteve um suspeito. O indivíduo, que apresentava ferimentos, foi encaminhado a um hospital para receber atendimento médico.

Em sua rede social Truth, o presidente Donald Trump comentou o episódio, referindo-se ao suspeito como um “animal”. Ele afirmou ainda que o detido “está gravemente ferido, mas, independentemente disso, pagará um preço muito alto”.

As investigações sobre o tiroteio seguem em andamento, enquanto autoridades tentam esclarecer a motivação do ataque e o estado de saúde dos membros da Guarda Nacional. Até o momento, não há conexão confirmada com a Casa Branca, mas a área permanece sob cautela enquanto os fatos são apurados.

Com informações do Hoje em Dia