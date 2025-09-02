A Comissão de Trabalho da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) lançou um canal de disque-denúncia voltado ao registro de casos de violência contra trabalhadores de aplicativos. A medida surge como resposta ao aumento de episódios de agressão, assédio e criminalização desses profissionais, como o recente caso do entregador baleado por um policial penal no bairro da Taquara.

O canal estará disponível por meio do número (21) 98261-6266, e servirá para receber denúncias de agressões físicas, ameaças, assédio e outras violações de direitos que atingem entregadores, motoristas e demais prestadores de serviços que atuam em plataformas digitais.

De acordo com a deputada estadual Dani Balbi (PCdoB), presidenta da Comissão de Trabalho, a iniciativa tem como principal objetivo dar visibilidade a situações de violência que frequentemente não chegam ao conhecimento das autoridades competentes.

“É inaceitável que trabalhadores que sustentam o cotidiano da cidade, garantindo alimentação e mobilidade, sigam expostos a agressões e humilhações. O disque-denúncia será um instrumento para registrar, acompanhar e encaminhar esses casos, fortalecendo a proteção da categoria”, afirmou a parlamentar.

A criação do canal representa uma tentativa de ampliar a rede de apoio aos trabalhadores de aplicativos no estado do Rio de Janeiro, oferecendo um meio direto para denúncias e encaminhamentos legais. A Comissão de Trabalho da Alerj reforça que seguirá acompanhando de perto os relatos recebidos e articulando ações para garantir mais segurança e respeito à categoria.

Com informações da Agência Brasil