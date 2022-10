Dois trabalhadores foram resgatados em situação de trabalho análogo ao de escravos em Estrela do Indaiá, na região Centro-Oeste do Estado, em uma operação realizada entre os dias 10 e 17 de outubro. A ação reuniu Auditores-Fiscais do Trabalho do Estado de Minas Gerais e do Grupo Especial de Fiscalização Móvel (GEFM), vinculados à Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.

A operação contou com a coordenação da Auditoria-fiscal do Trabalho e teve ainda a participação do Ministério Público do Trabalho (MPT) e da Polícia Federal (PF). Inspeções também foram feitas nas regiões Sul, Campo das Vertentes e Central de Minas.

Os dois trabalhadores resgatados trabalhavam em uma carvoaria. Ambos estavam morando em um galpão feito para armazenamento de máquinas e ferramentas. No local, havia vários entulhos, além de morcegos e insetos. A dupla não tinha armários para guardar seus pertences, e o fogão estava ao lado das roupas.

Os trabalhadores não estavam registrados formalmente e nem haviam sido submetidos a exames médicos antes de começarem a atuar na carvoaria. Ambos receberam R$ 8.613 como verbas trabalhistas e rescisórias. Eles também receberão uma indenização de R$ 12 mil, conforme acordo entre o empregador e o Ministério Público do Trabalho.

