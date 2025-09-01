Nos últimos dias, a Polícia Militar de Arcos atendeu a 13 ocorrências policiais, entre elas casos de violação de domicílio, agressão, infrações de trânsito, tráfico de drogas, vias de fato, prisão de foragido da Justiça e descumprimento de ordem judicial por detento em prisão domiciliar. Entre os registros, uma ocorrência envolvendo tráfico de drogas com a participação de menores chamou a atenção das autoridades.

O caso de maior relevância aconteceu no início da noite da última sexta-feira (29), no bairro Brasília. Durante patrulhamento, os policiais abordaram um homem de 30 anos, conhecido no meio policial, após flagrá-lo entregando um objeto de forma suspeita a outro cidadão, de 48 anos, em via pública. A situação levantou a suspeita da equipe, que realizou buscas nas imediações.

Nas diligências, os militares localizaram uma porção de cocaína, uma pedra de crack e dinheiro de origem duvidosa. Diante do flagrante, os dois envolvidos decidiram colaborar com a guarnição, levando os policiais até outro ponto onde havia mais entorpecentes escondidos.

Ao final da ação, foram apreendidos R$ 151,00 em dinheiro, cinco pedras de crack, uma porção e cinco pedras de cocaína. Durante o andamento da ocorrência, foi constatado ainda que duas adolescentes, de 16 e 12 anos, estariam sendo utilizadas por um dos indivíduos para auxiliar na atividade criminosa.

Os dois suspeitos foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil em Formiga, onde permaneceram sob custódia à disposição da Justiça. As adolescentes foram encaminhadas para os procedimentos legais cabíveis.

As demais ocorrências registradas pela PM em Arcos foram de menor potencial ofensivo, e não houve registro de crimes violentos no período. A Polícia Militar reforça a importância das denúncias e da participação da comunidade para o enfrentamento ao crime.

Com informações da PMMG