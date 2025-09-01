Um automóvel foi completamente consumido pelas chamas no final da tarde desse domingo (31) , por volta das 17h, na zona rural de Formiga. A ocorrência mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do estado, por meio da 4ª Companhia de Formiga.

De acordo com informações dos bombeiros, o chamado foi feito após o registro de um incêndio em veículo, com risco de propagação do fogo para a vegetação próxima. Ao chegarem ao local, os militares encontraram o automóvel ainda em chamas e iniciaram imediatamente o combate ao fogo com ataque direto.

Para a extinção completa do incêndio, foram utilizados aproximadamente 1.000 litros de água. Segundo relato do condutor, as chamas começaram quando ele saía de sua chácara. Ele percebeu uma quantidade significativa de fumaça saindo da parte inferior do carro, especificamente na região do motor, além de sentir cheiro de gasolina. Em seguida, o fogo se alastrou rapidamente, impossibilitando qualquer ação por parte do motorista.

Apesar da intensidade do incêndio, não houve propagação das chamas para a pastagem ao redor, e o condutor saiu ileso.

O Corpo de Bombeiros reforça a importância da manutenção preventiva dos veículos e orienta os motoristas a buscarem ajuda imediata em casos semelhantes.

Com informações do CBMMG