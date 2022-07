Três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois carros que bateram de frente na noite dessa segunda-feira (4) em Guaxupé (MG).

Com a força da batida, um dos carros chegou a capotar e a vítima ficou presa nas ferragens.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente entre um Focus e um Uno aconteceu no trevo de acesso do bairro Ouro Verde. Com o impacto, o único ocupante do Focus ficou preso nas ferragens.

Ele foi retirado pelos militares e encaminhado para a Santa Casa de Guaxupé. No outro carro, os dois ocupantes tiveram ferimentos leves. Eles foram socorridos pelo Samu e levados para Pronto Socorro Municipal.

Fonte: G1