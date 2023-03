Nesta segunda-feira (27), uma explosão em uma fábrica de fogos de artifício deixou três pessoas feridas em Japaraíba.

A Central de Regulação do Samu Oeste foi acionada para realizar a transferência das três vítimas, que estavam no Pronto Atendimento de Japaraíba.

Foram empenhadas as Unidades de Suporte Básico e Avançado (USB e USA) de Lagoa da Prata.

No local, o médico da USA solicitou apoio aéreo para transferência de uma das vítimas.

A USB fez a transferência de duas delas, para a Sala Vermelha do Hospital São Carlos, em Lagoa da Prata. Um jovem, de 19 anos, estava consciente, com queimaduras de segundo grau nos braços, rosto, orelha direita e na região escapular e cervical.

Uma mulher, de 31 anos. Estava consciente, com queimadura superficial no braço direito e queimadura de segundo grau no braço esquerdo, pescoço e orelha direita.

A terceira vítima, um jovem de 19 anos. Estava inconsciente, com queimaduras de vias aéreas. Foi intubado no local, estabilizado e encaminhado para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Este atendimento foi realizado com apoio do helicóptero da Polícia Militar.

Fonte: Samu