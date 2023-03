Do dia 20 ao dia 24 deste mês, alunos da Rede Municipal de Ensino participaram de atividades no Banco Municipal de Alimentos de Formiga (BMA), em comemoração à “Semana da Alimentação”. Os alunos foram recebidos pela diretora de Segurança Alimentar, Adriana Oliveira, e pelos estagiários do curso de Engenharia Agronômica do Unifor-MG, que apresentaram, de maneira lúdica, os trabalhos desenvolvidos pelo BMA. Os estudantes puderam conhecer o projeto ‘Horta Urbana’ e fizeram o plantio de mudas de hortaliças na horta do bairro Água Vermelha.

Participaram das atividades as Escolas Municipais CEMEI, CAIC, Paulo Barbosa, José João de Melo, Angelita Gomes Pereira, Franklin de Carvalho, Papa Pio XII, Célia de Melo Eufrásio e os Centros de Educação Infantil Maria Hilda de Carvalho, Maria Augusta, Nelson Alvarenga e José Jerônimo.

O projeto Horta Urbana é desenvolvido pelo BMA em parceria com o Unifor-MG e a Carmeuse Brasil, contando com o apoio da Emater-MG, Germinar Mudas e Gecal Agronegócios.

O projeto busca promover a produção de alimentos de maneira agroecológica e com uso racional da água, já tendo implantado diversas hortas no município, conduzidas em parceria com associações de moradores e entidades.

Fonte: Decom