Um homem ficou ferido na madrugada desta segunda-feira (27) após um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma carreta na MG-050, em Itaúna. O acidente aconteceu por volta das 01h40, na altura do KM 83.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), no local houve uma colisão traseira envolvendo um veículo Fiat/Palio, que seguia no sentido Itaúna/Belo Horizonte, e a carreta.

Com o impacto, o motorista do carro sofreu ferimentos considerados graves no rosto e fratura na mão esquerda. Ele foi socorrido e levado para o hospital em Itaúna.

Fonte: Tapiraí TV