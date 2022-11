O município de Três Fronteiras, no interior de São Paulo, iniciou recentemente um dos maiores projetos de estruturas náuticas da história do Governo do Estado de São Paulo para a fomentação do turismo.

Juntamente com mais 12 cidades paulistas, Três Fronteiras foi contemplado para receber uma megaestrutura náutica — no caso do município, o valor aproximado do investimento foi de R$ 3 milhões.

O projeto conta, num primeiro momento, com píer de atracação de embarcações, passarelas, mirante, deck e pergolados. Já no segundo momento do projeto será incluída a tão sonhada rampa de embarque e desembarque de barcos e lanchas.

Toda a estrutura estará disponível para população e turistas gratuitamente no Parque Ecoturístico da Areia Branca, em Três Fronteiras. A expectativa é que a empresa entregue a obra para inauguração em dezembro.

Fonte: Náutica.com.br